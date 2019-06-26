Стартуют соревнованиия по пляжному футболу

В субботу, 29 июня, в 17.00 в Центре пляжных видов спорта на набережной парка Победы стартует Кубок губернатора Севастополя по пляжному футболу. В соревнованиях примут участие 12 любительских команд города.

В рамках торжественного открытия состоится представление команд, выступление кавер-группы, праздничный салют, фотосессии на арт-объектах, посвященных предстоящему Международному детско-юношескому Фестивалю «Кубок городов-героев».

Игры будут проходить в течение двух месяцев каждую субботу и воскресенье с 18.00. Вход бесплатный. Торжественное закрытие с вручением ценных призов намечено на 25 августа.

Фестиваль проводится в рамках Концепции развития футбола в городе Севастополе в 2018-2022 годах.