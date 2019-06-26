Не у всех чиновников был удачный по доходам год

Такие сведения размещаются на сайте городского правительства. Обратите внимание, что в понятие «годовой доход» входят заработная плата и любые другие доходы, в том числе от продажи недвижимости, выплаты по вкладам, акциям, наследство и т.п.

Начнем с губернатора. Доходы главы Севастополя в 2018 году сократились до 2,5 млн рублей против 4,29 млн рублей в прошлом году. В его собственности по-прежнему земельный участок площадью 2,36 тысячи кв.м и дом площадью 162,2 кв.м, автомобиль Lexus, мотоцикл Yamaha, лодка «Казанка», два снегохода и два прицепа. И у жены без изменений — три квартиры площадью от 83,3 до 83,9 кв.м, автомобиль Mersedes Benz и снегоболотоход.

Семья Дмитрия Овсянникова снимает дом в 500 кв.м.

Заметим, что и в позапрошлом году губернатор не был лидером по доходам в собственном правительстве, как и в 2018-м. Но сравнивать данные деклараций чиновников за несколько лет получается не всегда. Многие, кто отчитывался годом ранее, уже не занимают своих постов. Но кое-кто в правительстве Севастополя сохранил свои должности, но не доходы.

Стабильное их снижение уже который год демонстрирует вице-губернатор Илья Пономарев. В 2016 году, полгода из которых он не занимал этот пост, его доход составил 25 млн. Годом позже — уже 13,5. А в 2018 году — стал даже меньше 10 млн.

Вообще членам правительства Севастополя в прошлом году не сильно везло с деньгами. Доход директора Департамента общественной безопасности Владимира Татарчука на 2,5 млн меньше, чем в 2017 году. На 1,2 млн меньше — у директора Департамента сельского хозяйства Дмитрия Чумакова, у директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игоря Титова — меньше на 2,2 млн. У Элимдара Ахтемова — заместителя директора Департамента экономического развития — на миллион, годом раньше он возглавлял департамент. У Рустэма Зайнуллина — директора Департамента по имущественным и земельным отношениям — почти на полмиллиона.

Есть и такие чиновники, чьи доходы относительно стабильны уже второй год. У директора Департамента архитектуры и градостроительства Александра Моложавенко — два года подряд доход около двух с половиной миллионов. Это при том, что в течение 2018 года он понижался в должности, а потом вновь возглавил департамент.

Директор Департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко декларирует по 2,9 млн рублей ежегодно. У заместителя губернатора Владимира Базарова доход в 2018 году был 3,58 млн рублей — меньше лишь на 280 тысяч, чем годом ранее. На двести тысяч уменьшился доход у директора Департамента финансов Владимира Штопа (задекларировал 2,58 млн рублей в 2018 году). У Сергея Резниченко — начальника Управления по делам молодежи и спорта — второй год подряд доход немного больше миллиона.

Теперь перейдем к чиновникам, доход которых в прошлом году заметно вырос. Михаил Тарасов приехал из Ижевска возглавлять Департамента городского хозяйства Севастополя в сентябре 2017 года. Доход, который он получил за 2018 год (3,229 млн рублей), почти на 1,2 млн больше, чем годом ранее.

О доходах Ивана Кусова на должности вице-губернатора пока говорить рано. Он назначен и.о. в конце декабря 2018 года, а отчитывался в декларации еще как бывший директор филиала МГУ. В 2018 году его доход составил 1,7 млн рублей — на 250 тысяч больше, чем в 2017 году.

Не прогадал с должностью начальник Главного управления культуры Николай Краснолицкий, в декларации которого указано 1,5 млн рублей. Его прошлая должность — директор Художественного музея им.Крошицкого — была в три раза менее доходной.

Удачно в финансовом плане сложился прошедший год для советника губернатора Александра Пушкарева. Его доход вырос более чем на миллион рублей, вероятнее всего, от продажи какого-нибудь имущества.

Вырос годовой доход у начальника Главного управления потребительского рынка — 1,97 млн рублей, тогда как годом ранее он был лишь 1,17 млн. Но в декларации Вадима Кирпичникова теперь мотоциклу Suzuki пару не составляет мотовездеход. Продал?

Вероятно, продал свою долю в квартире и вице-губернатор Севастополя Сергей Валуев. В декларации за 2018 год у него квартир только две, но в полной собственности. В 2017 году на должности руководителя аппарата Минпромторга он декларировал 3,98 млн рублей дохода, а в 2018-м — уже 6,36 млн.

Директор Департамента здравоохранения Сергей Шеховцов более обеспечен, чем его предшественник на этой должности — Антон Бахлыков. Последний имел доход в 1,8 млн рублей (данные за 2017 год), а его сменщик в 2018-м — 3,985 млн.

Обратная картина с доходами прошлого и нынешнего директора Департамента образования. Экс-директор — Михаил Родиков — 2,25 млн, а Игорь Белозеров — 1,78 млн рублей. Интересно, что доход последнего в 2017 году в ранге замминистра образования Удмуртии был меньше — лишь 1,06 млн рублей.

Вот чиновники, доходы которых нам сравнить с 2017 годом не удалось. Вице-губернатор Андрей Шишкин — доход 5,18 млн, директор Департамента общественных коммуникаций Глеб Шагун — доход 8,71 млн рулей. Первый пришел на должность из полпредства по Северному Кавказу, второй — из коммерческой телекомпании.

Что касается квартир, земельных участков, автомобилей, то в декларациях, размещенных на сайте, все очень предсказуемо: у чиновников рангом повыше и авто помощнее, и квартиры попросторнее, но без излишеств — декларации же сдают для борьбы с коррупцией. Обратил на себя внимание только супруг начальника Управления имущественных отношений Департамента по земельным и имущественным отношениям Елены Кнутовой. У него 55 земельных участков общей площадью в 21 га и два автомобиля — «Мерседес» и «Кадиллак». А а вот доходов у него в 2018 году не случилось.

Второй интересный эпизод: редакции не удалось найти в декларациях, опубликованных на сайте городского правительства, данных о доходах в 2018 году Сергея Смирнова — нынешнего вице-губернатора и одновременно начальника Управления капитального строительства. В 2017 году он был советником губернатора Севастополя и задекларировал свои доходы в размере 1,4 млн рублей.

Как оказалось, у С.Смирнова есть вполне легальный способ не светить доходами за прошлый год. «В соответствии с методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты РФ по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2019 году (за отчетный 2018 год) служащий (работник) не представляет сведения, если он назначен на должность [...] после 31 декабря отчетного года», — говорится в ответе пресс-службы правительства Севастополя на информационный запрос редакции. Учитывая, что С.Смирнов назначен на должность в январе 2019 года, сведения о его доходах «не размещались в информационно-телекоммуникационной сети интернет».