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Не у всех чиновников был удачный по доходам год

Антонова Алиса

Чтобы закрыть тему декларирования доходов, рассмотрим, сколько за 2018 год заработали чиновники Севастополя.

Такие сведения размещаются на сайте городского правительства. Обратите внимание, что в понятие «годовой доход» входят заработная плата и любые другие доходы, в том числе от продажи недвижимости, выплаты по вкладам, акциям, наследство и т.п.

Начнем с губернатора. Доходы главы Севастополя в 2018 году сократились до 2,5 млн рублей против 4,29 млн рублей в прошлом году. В его собственности по-прежнему земельный участок площадью 2,36 тысячи кв.м и дом площадью 162,2 кв.м, автомобиль Lexus, мотоцикл Yamaha, лодка «Казанка», два снегохода и два прицепа. И у жены без изменений — три квартиры площадью от 83,3 до 83,9 кв.м, автомобиль Mersedes Benz и снегоболотоход.

Семья Дмитрия Овсянникова снимает дом в 500 кв.м.

Заметим, что и в позапрошлом году губернатор не был лидером по доходам в собственном правительстве, как и в 2018-м. Но сравнивать данные деклараций чиновников за несколько лет получается не всегда. Многие, кто отчитывался годом ранее, уже не занимают своих постов. Но кое-кто в правительстве Севастополя сохранил свои должности, но не доходы.

Стабильное их снижение уже который год демонстрирует вице-губернатор Илья Пономарев. В 2016 году, полгода из которых он не занимал этот пост, его доход составил 25 млн. Годом позже — уже 13,5. А в 2018 году — стал даже меньше 10 млн.

Вообще членам правительства Севастополя в прошлом году не сильно везло с деньгами. Доход директора Департамента общественной безопасности Владимира Татарчука на 2,5 млн меньше, чем в 2017 году. На 1,2 млн меньше — у директора Департамента сельского хозяйства Дмитрия Чумакова, у директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игоря Титова — меньше на 2,2 млн. У Элимдара Ахтемова — заместителя директора Департамента экономического развития — на миллион, годом раньше он возглавлял департамент. У Рустэма Зайнуллина — директора Департамента по имущественным и земельным отношениям — почти на полмиллиона.

Есть и такие чиновники, чьи доходы относительно стабильны уже второй год. У директора Департамента архитектуры и градостроительства Александра Моложавенко — два года подряд доход около двух с половиной миллионов. Это при том, что в течение 2018 года он понижался в должности, а потом вновь возглавил департамент.

Директор Департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко декларирует по 2,9 млн рублей ежегодно. У заместителя губернатора Владимира Базарова доход в 2018 году был 3,58 млн рублей — меньше лишь на 280 тысяч, чем годом ранее. На двести тысяч уменьшился доход у директора Департамента финансов Владимира Штопа (задекларировал 2,58 млн рублей в 2018 году). У Сергея Резниченко — начальника Управления по делам молодежи и спорта — второй год подряд доход немного больше миллиона.

Теперь перейдем к чиновникам, доход которых в прошлом году заметно вырос. Михаил Тарасов приехал из Ижевска возглавлять Департамента городского хозяйства Севастополя в сентябре 2017 года. Доход, который он получил за 2018 год (3,229 млн рублей), почти на 1,2 млн больше, чем годом ранее.

О доходах Ивана Кусова на должности вице-губернатора пока говорить рано. Он назначен и.о. в конце декабря 2018 года, а отчитывался в декларации еще как бывший директор филиала МГУ. В 2018 году его доход составил 1,7 млн рублей — на 250 тысяч больше, чем в 2017 году.

Не прогадал с должностью начальник Главного управления культуры Николай Краснолицкий, в декларации которого указано 1,5 млн рублей. Его прошлая должность — директор Художественного музея им.Крошицкого — была в три раза менее доходной.

Удачно в финансовом плане сложился прошедший год для советника губернатора Александра Пушкарева. Его доход вырос более чем на миллион рублей, вероятнее всего, от продажи какого-нибудь имущества.

Вырос годовой доход у начальника Главного управления потребительского рынка — 1,97 млн рублей, тогда как годом ранее он был лишь 1,17 млн. Но в декларации Вадима Кирпичникова теперь мотоциклу Suzuki пару не составляет мотовездеход. Продал?

Вероятно, продал свою долю в квартире и вице-губернатор Севастополя Сергей Валуев. В декларации за 2018 год у него квартир только две, но в полной собственности. В 2017 году на должности руководителя аппарата Минпромторга он декларировал 3,98 млн рублей дохода, а в 2018-м — уже 6,36 млн.

Директор Департамента здравоохранения Сергей Шеховцов более обеспечен, чем его предшественник на этой должности — Антон Бахлыков. Последний имел доход в 1,8 млн рублей (данные за 2017 год), а его сменщик в 2018-м — 3,985 млн.

Обратная картина с доходами прошлого и нынешнего директора Департамента образования. Экс-директор — Михаил Родиков — 2,25 млн, а Игорь Белозеров — 1,78 млн рублей. Интересно, что доход последнего в 2017 году в ранге замминистра образования Удмуртии был меньше — лишь 1,06 млн рублей.

Вот чиновники, доходы которых нам сравнить с 2017 годом не удалось. Вице-губернатор Андрей Шишкин — доход 5,18 млн, директор Департамента общественных коммуникаций Глеб Шагун — доход 8,71 млн рулей. Первый пришел на должность из полпредства по Северному Кавказу, второй — из коммерческой телекомпании.

Что касается квартир, земельных участков, автомобилей, то в декларациях, размещенных на сайте, все очень предсказуемо: у чиновников рангом повыше и авто помощнее, и квартиры попросторнее, но без излишеств — декларации же сдают для борьбы с коррупцией. Обратил на себя внимание только супруг начальника Управления имущественных отношений Департамента по земельным и имущественным отношениям Елены Кнутовой. У него 55 земельных участков общей площадью в 21 га и два автомобиля — «Мерседес» и «Кадиллак». А а вот доходов у него в 2018 году не случилось.

Второй интересный эпизод: редакции не удалось найти в декларациях, опубликованных на сайте городского правительства, данных о доходах в 2018 году Сергея Смирнова — нынешнего вице-губернатора и одновременно начальника Управления капитального строительства. В 2017 году он был советником губернатора Севастополя и задекларировал свои доходы в размере 1,4 млн рублей.

Как оказалось, у С.Смирнова есть вполне легальный способ не светить доходами за прошлый год. «В соответствии с методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты РФ по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2019 году (за отчетный 2018 год) служащий (работник) не представляет сведения, если он назначен на должность [...] после 31 декабря отчетного года», — говорится в ответе пресс-службы правительства Севастополя на информационный запрос редакции. Учитывая, что С.Смирнов назначен на должность в январе 2019 года, сведения о его доходах «не размещались в информационно-телекоммуникационной сети интернет».