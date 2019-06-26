На учениях в Крыму погибли два десантника

Оба десантника, которые после прыжка с парашютом приземлились на воду, утонули, сообщили 26 июня в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Ранее о том, что во время выполнения прыжка два десантника приземлились на водоем, сообщил ТАСС источник в экстренных службах ЮВО. Судьба военнослужащих после прыжка оставалась неизвестной, на месте работали экстренные службы.

«26 июня в ходе выполнения плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне «Старый Крым» двое военнослужащих контрактной службы одной из воинских частей ВДВ, дислоцированных в Крыму, приземлились на водную поверхность и не смогли своевременно освободиться от подвесной системы парашюта. Предпринятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали, военнослужащие утонули», — говорится в сообщении.

Причины происшествия совместно с правоохранительными органами устанавливает комиссия командования Воздушно-десантных войск.