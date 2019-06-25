На пляжах «Городской» и «Мраморный» купаться запрещено

Территориальный отдел Межрегионального управления федеральной службы по защите прав потребителя и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю по запросу «Севастопольской газеты» предоставил информацию, касающуюся фактического санитарного состояния мест массового отдыха на водных объектах города.

Официальных пляжей сейчас 36, но четыре из них относятся к ведению Министерства обороны РФ.

— По состоянию на 24 июня из 32 пляжей (кроме четырех, относящихся к МО) имеют санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам 20 пляжей. По остальным соответствующие документы находятся в стадии подготовки и контролируются Департаментом городского хозяйства, — сообщили в территориальном отделе Роспотребнадзора.

С начала лета лабораторно-инструментальные исследования морской воды по микробиологическим показателям проводятся один раз в 10 дней. К 24 июню было отобрано 107 проб, шесть из которых не соответствовало санитарным требованиям, в том числе на пляжах «Хрустальный», «Городской», «Мраморный».

В адрес операторов пляжей «Городской» и «Мраморный», а также в Департамент городского хозяйства Роспотребнадзором направлены представления о введении там ограничительных мероприятий по запрету купания и занятий водными видами спорта до получения результатов лабораторных исследований о соответствии морской воды санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Справка

Пляж «Мраморный» находится на западном берегу Балаклавской бухты, «Городской» — в конце набережной Балаклавы под Крепостной горой.