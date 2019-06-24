«ZAКРЫТЫЙ ПОКАЗ-XII» собрал разножанровые спектакли

В Севастопольском Дворце культуры рыбаков в Камышовой бухте с 24 по 30 июня пройдет очередной городской фестиваль малых театральных форм «ZAКРЫТЫЙ ПОКАЗ-XII».

Спектакли в рамках фестиваля покажут на нескольких площадках — на большой сцене самого ДКР, в арт-кафе там же, в Театре танца им.Вадима Елизарова, в Театре им.Кукол (тоже в ДКР) и в музее «Подземный Севастополь».

В программе ежевечерний показ фестивальных спектаклей, в том числе авторских, читки театральных пьес вместе с их авторами, выступление театральных мастерских и театральных студий, студенческого театра и даже Школьного театрального центра.

Фестиваль стартует 24 июня в 18.00 на большой сцене ДКР, а подведение итогов и церемония торжественного закрытия намечена на воскресенье, 30 июня, в 18.30.