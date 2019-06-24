Вывоз мусора подешевеет на полтора рубля

Тарифы на воду и тепло не подняли, а на мусор — даже снизили. Департамент городского хозяйства пересчитал тарифы на вывоз коммунальных отходов: с 1 июля жители Севастополя за каждого проживающего платят на полтора рубля меньше.

В связи с внесением изменений в федеральное законодательство в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в части снижения ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО четвертого класса опасности (малоопасные), Департаментом городского хозяйства произведен перерасчет предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО для ООО «Благоустройство города Севастополя» на текущий год. В результате предельный единый тариф во втором полугодии 2019 года будет снижен до 370,98 руб./куб.м (с НДС). В первом полугодии действовал тариф 377,05 руб./куб.м.

Для расчета, сколько придется платить за вывоз мусора с одного проживающего в квартире или частном доме, нужно учитывать норму накопления ТКО (в том числе еще и КГО — крупногабаритных отходов). Для многоквартирных домов — это 2,91 куб.м в год, а для частного жилого фонда — 3,11 куб.м в год.

Следовательно, за одного человека в месяц придется платить 2,91 / 12 месяцев х 370,98 = 89,96 рубля, а для частного сектора 3,11 / 12 месяцев х 370,98 = 96,15 рубля (на 1.01.2019 цифры были такими — 91,43 и 97,72 рубля с человека соответственно).

Ранее предполагалось, что тариф на мусор за весь 2019 год вырастет на три процента.

Пресс-служба городского правительства напомнила, что в Севастополе с 1 июля изменятся тарифы на электрическую энергию и природный газ, а тарифы на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение останутся на уровне первого полугодия 2019 года.