В районе Андреевки трава горела на 6 га

За неделю с 17 по 23 июня в Севастополе произошло 49 пожаров, из которых 6 техногенных и 43 — неконтролируемого горения. Об этом на аппаратном совещании 24 июня доложил начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Департамента общественной безопасности города Александр Веселков.

Так, на Северной стороне, в районе поселка Андреевка, горела трава на площади 6 га.

— Меры все приняли, быстро потушили, но вопросы есть. Решение комиссии у нас есть, продолжаем его выполнять, — сообщил директор Департамента общественной безопасности Владимир Татарчук.

По словам А.Веселкова, на сегодня объявлен 3-й режим пожарной опасности. Самый высокий, 5-й класс, вводится после предоставления соответствующих температурных данных Гидрометцентра и по решению правительства города.

За отчетный же период на пожаре, который случился в частном доме по улице Гражданская, погиб 1 человек. Как сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС, горение происходило на площади 50 кв м.

Пожарные задействовали на тушении пожара 5 единиц техники и 18 человек личного состава, в результате их действий пожар был потушен.