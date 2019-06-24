В Гагаринском районе будут тротуары

Департаментом городского хозяйства запланированы масштабные работы по ремонту и комплексному благоустройству пешеходной сети Гагаринского района — от проспекта Гагарина до Казачьей бухты.

В рамках разработанной проектной документации предусмотрены мероприятия по замене твердых покрытий тротуаров, работы по устройству новых пешеходных дорожек, понижение бордюрного камня на пешеходных переходах, установка искусственных неровностей для обеспечения безопасности пешеходной зоны. Также тротуары сделают доступными для маломобильных групп населения, сообщает пресс-служба городского правительства.

Ремонт и комплексное благоустройство пешеходной сети Гагаринского района будут проведены на пр.Гагарина, по ул.Вакуленчука от пл.50-летия СССР до студгородка и далее по ул.Фадеева до Омеги, по улице Колобова, Борисова и Бориса Михайлова и Пролетарская. В бухте Казачья тротуары сделают от ул.Казачья через остановку «35-я батарея» до ул.Военных строителей.

Завершить работы планируют до конца 2019 года.