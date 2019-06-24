В Департаменте образования и науки наградили сто- и двухсотбалльников

В Департаменте образования и науки чествовали выпускников школ Севастополя, которые в ходе сдачи ЕГЭ набрали максимально возможное количество баллов.

— По результатам сдачи у нас девять наивысших результатов по разным предметам. Двое выпускников сдали по два экзамена на максимальный балл: по русскому языку и истории, — сказал на встрече с самыми усердными выпускниками директор департамента Игорь Белозеров.

200 баллов получили Анастасия Янчарук и Илья Гуляев, притом, что молодому человеку не хватило буквально одного балла, чтобы стать трехсотбалльником.

Всего по русскому языку в активе севастопольцев шесть стобалльников. Есть столь же высокие результаты по химии, истории, английскому языку и обществоведению.

И.Белозеров в присутствии родителей выпускников подчеркнул, что высокие баллы — результат командной работы, после чего поблагодарил родителей за их внимание, проявленное к воспитанию детей.

Для самих выпускников столь блестящий результат обеспечивает дополнительные преференции при приеме в вузы. Согласно правилам приема, 100 баллов по профильному предмету приравниваются к диплому победителя заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

— Это будет способствовать 100-процентному вашему поступлению в высшие учебные организации, — сообщил И.Белозеров, добавив, что после окончания вузов ребят будут ждать в Севастополе для реализации их в конкретных профессиях.

В завершении встречи выпускников наградили грамотами и памятными сувенирами. Трое из присутствующих девушек сообщили, что намерены поступать в севастопольские вузы: двое — в СевГУ и еще одна — в филиал МГУ имени Ломоносова на специальность «журналистика».