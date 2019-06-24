Русский язык всегда сдают очень хорошо

В день официального объявления результатов ЕГЭ по русскому языку выяснилось, что у двух севастопольских выпускников по два 100-балльных результата.

Русский язык в этом году сдавали 2306 человек, шестеро из них получили максимальные 100 баллов.

«За все годы, что севастопольцы сдают ЕГЭ, за результаты по русскому языку мы никогда не беспокоились, — отметил руководитель Регионального центра обработки информации города Севастополя Евгений Рагоньян. — Русский язык наши дети всегда знали хорошо».

А Анастасия Янчарук и Илья Гуляев, получив по русскому языку наивысший результат, еще и ЕГЭ по истории сдали на 100 баллов!

«Настя, конечно, стремилась к высокому результату, но это все равно неожиданно, и мы очень за нее рады, — говорит мама выпускницы 1-й гимназии Ирина Янчарук, — 200 баллов — это возможность выбрать выбирать для поступления любой вуз!»