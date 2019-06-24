Проезд с Северной стороны в центр Севастополя стал дешевле

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщил о снижении стоимости проезда на автобусах, осуществляющих перевозку пассажиров по маршруту «пл.Захарова – пл.Нахимова».

Теперь проезд стоит 60 рублей, если вы платите наличными, и 51 рубль — при оплате картой ЕГКС. На данных маршрутах предусмотрена перевозка льготников по персонифицированным картам.

Для обеспечения бесперебойной работы маршрутов задействовано до сотни автобусов. Время ожидания составляет 7-12 минут.

Напомним, что из-за подготовки и проведения Международного военно-технического форума «Армия-2019» почти весь июнь в Севастополе перекрывают рейд, из-за чего не ходят катера на Северную сторону.

Раньше при перекрытии рейда проезд на автобусе вокруг бухты (это 43 км) обходился в 70 рублей.