Пограничник отказался от тысячи рублей

Женщина попыталась пройти пограничный контроль на пункте пропуска в Армянске, предъявив поддельную миграционную карту. А когда ей это не удалось, предложила пограничнику взятку.

Во время проверки документов гражданки Украины 1968 г.р., следующей на выезд из РФ, российские пограничники обратили внимание на подозрительную миграционную карту, в которой дата-штамп о прибытии в Россию отличался от установленного образца. В ходе опроса о получении миграционной карты женщина призналась, что на бланке поддельный штамп, который ей проставили за несколько тысяч рублей.

Несмотря на уже выявленное правонарушение, 50-летняя жительница Николаевской области не придумала ничего лучше, как предложить сотруднику паспортного контроля тысячу рублей за беспрепятственный пропуск через госграницу. А тот предупредил зарубежную гостью об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей. Передача денег не состоялась.

Для выяснения обстоятельств подделки документа и принятия соответствующего правового решения гражданка Украины передана сотрудникам правоохранительных органов.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым отмечает, что за последнее время это уже пятый случай попытки дать взятку при пересечении границы.