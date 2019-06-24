Отреставрировать фасад музея Крошицкого обещают в августе

Здание Севастопольского художественного музея имени М.П.Крошицкого реставрируют специалисты, ранее занимавшиеся восстановлением Академии Русского балета имени А.Я.Вагановой в Санкт-Петербурге, а также иных исторических зданий в культурной столице России и в Казани.

В настоящее время капитальным ремонтом четырехэтажного здания Севастопольского художественного музея им.М.П.Крошицкого 1899 года постройки, возведенного по заказу почетного гражданина Севастополя купца Гавалова и чудом уцелевшего в годы Великой Отечественной войны, занимается ООО «ГУАР».

Фасад здания уникален большим количеством декора, считается, что он перегружен деталями из разных эпох и стилей. На фасаде присутствуют скульптуры, колонны всех ордеров, маскароны, элементы барокко.

Сообщается, что реставрацией элементов здания займутся 25 рабочих, а часть элементов фасада изготовят в мастерских и установят на здании уже в готовом виде. Утраченную в советское время лепнину восстанавливают по сохранившимся архивным материалам.

Полностью завершить ремонт фасада планируется уже в августе.

Помимо фасадных работ, к сдаче объекта необходимо завершить строительно-монтажные работы, выполнить устройство инженерных сетей, а также укрепление стеновой кладки специальным раствором. Укреплению подвергнутся и конструкции перекрытия.

Проведенные реставрационные работы позволят расширить экспозиционные площади музея, выставлять художественные произведения, которые долгие годы хранились в фондах.

Напомним, что в настоящее время в коллекция музея — более 10 тысяч произведений живописи, графики, прикладного искусства.

Остается добавить, что ремонт, который начался в 2018 году, должен быть завершен к декабрю 2019-го. До этого здание не ремонтировалось более 40 лет.