Местные жители тонут из-за переохлаждения

За неделю в Севастополе на воде спасли 17 человек, а пятеро купальщиков утонули.

Прошедшая неделя с 17 по 23 июня отмечена большим количеством происшествий на водных объектах, доложил на аппаратном совещании 24 июня начальник Управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Департамента общественной безопасности Александр Веселков.

Из пятерых утонувших на территории официального пляжа погиб только один человек, с остальными случилось это в необорудованных для купания местах.

Одно из происшествий произошло в районе причала «Антарес», там севастополец 1952 года рождения, как предполагается, стал жертвой резкого переохлаждения, прыгнув в воду с катамарана. Еще один случай зафиксирован в бухте Омега, где 19 июня был обнаружен труп местной жительницы 1952 года рождения. Предварительная причина смерти — утопление, для установления окончательной причины ведутся следственные мероприятия.

23 июня мужчина в возрасте 60-65 лет утонул в 300 метрах от Памятника затопленным кораблям — в месте, запрещенном для купания. Еще один утопленник обнаружен на берегу в бухте Казачья.

— Самое интересное, что, в основном, тонут местные и чаще всего от переохлаждения, — констатировал директорДепартамента общественной безопасности Владимир Татарчук.

Реагируя на представленную информацию, заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарев распорядился провести дополнительные работы по установке предупредительных табличек и информационных стендов в местах, запрещенных для купания.