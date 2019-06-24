Количество пассажиров за год возросло в 2,4 раза

Перевод на безналичную оплату проезда частных автобусов и маршруток, начавшийся в Севастополе с апреля 2018 года, через год дал результаты ростом официального пассажиропотока.

По данным Крымстата, в мае 2019 года услугами пассажирского транспорта в Севастополе воспользовались 3,3 млн пассажиров, что в 2,4 раза больше по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года. Пассажирооборот составил 56,35 млн пасс.км (в 2,1 раза больше, чем в мае 2018 года).

С 1 января 2019 года весь общественный транспорт города работает по регулируемому тарифу: бесплатно возит льготников по персонифицированным картам, а при оплате проезда единой расчетной картой проезд обходится дешевле на 15%.