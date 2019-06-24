Губернатор теперь общается с горожанами через соцсети

Для общения губернатора в соцсетях создана группа «На связи губернатор Севастополя», о промежуточных результатах деятельности 24 июня на заседании правительства отчитался директор Департамента общественных коммуникаций Глеб Шагун.

По его словам, группа по получению обратной связи была создана 15 апреля с целью предоставить севастопольцам возможности рассказать губернатору о том, что их беспокоит и оперативно получить ответ или разъяснение.

Число подписчиков в группе на сегодня более трех тысяч человек, а количество людей, просматривающих записи и комментарии, достигло 20 тысяч. Для более качественной работы при департаменте создан отдел по работе с социальными сетями.

По словам Г.Шагуна, в настоящее время проводится сбор предложений по ремонту и благоустройству улицы Большой Морской, формируется план городских мероприятий, обсуждение предложений по национальному проекту развития Севастополя.

— Ведется разъяснительная работа — количество пользователей, понимающих механизм работы органов власти, растет, комментарии становятся более грамотными юридически, реакция более спокойной и даже позитивной, — охарактеризовал Г.Шагун результаты проделанной его подчиненными работы.

Он также сообщил, что помимо сети «Вконтакте», идет мониторинг Фейсбука, сети «Одноклассники», готовится модуль для Инстаграма.

В качестве наиболее качественных ответчиков на поступающие обращения Г.Шагун назвал департаменты транспорта, городского хозяйства и здравоохранения.