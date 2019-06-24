Акционирование 13-го завода начнется до конца года

Акционирование ФГУП «13-й судоремонтный завод Черноморского флота» (Севастополь) начнется до конца текущего года. Об этом ТАСС сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Я думаю, что это произойдет до конца года», — сказал А.Рахманов, отвечая на соответствующий вопрос.

Предполагается, что процесс преобразования 13-го судоремонтного завода из ФГУП в АО займет от года до полутора лет, после чего акции предприятия будут переданы в ОСК.

В настоящее время работники завода имеют статус гражданских служащих российской армии и получают соответствующие надбавки к зарплате, что делает работу на нем более привлекательной по сравнению с другими севастопольскими заводами судоремонтной отрасли.

13-й судоремонтный завод осуществляет комплексный ремонт по поддержанию технической готовности кораблей и судов Военно-морского флота РФ, выполняет их средний, текущий и доковый ремонт. В настоящее время предприятие выполняет работы по восстановлению и поддержанию технической готовности кораблей и судов Черноморского флота в рамках заключенных государственных контрактов.