В Комсомольском парке занимались йогой

В Комсомольском парке человек сто праздновали Всемирный день йоги и предлагали присоединиться к ним всем желающим.

С самого утра 23 июня Комсомольский парк им.Байды расцветился яркими тренировочными ковриками, которые принесли с собой приверженцы занятий йогой. Их расстелили прямо на траве, вернее, на газоне без травы, после чего тренировка для всех желающих началась с пения хорошо всем известной мантры «ом-м-м-м». Так севастопольские любители йоги отмечали Всемирный день йоги, он же День здоровья.

Всего на открытый урок-тренировку пришли примерно сто человек, большинство — с пониманием целебности этого вида физической активности. Их задача и состояла в том, чтобы на своем примере продемонстрировать пока еще невовлеченным, насколько занятие йогой красиво, доступно и гармонично.

— Йога позволяет превозмочь многие хронические заболевания, особенно связанные с позвоночником. С тех пор, как человек стал прямоходящим, у него появились проблемы из-за неизбежного проседания позвоночника в процессе ходьбы и поднятия тяжестей. Йога позволяет вытянуть позвоночник и укрепить мышцы спины. Кроме того, начальные стадии йоги, например, хатха-йога, учит правильному дыханию. Все в комплексе дает возможность регулировать работу всех систем организма, — рассказала администратор центра йоги «Студия тишины» Ольга Сабельникова.

По ее словам, для проведения мероприятия им выделили две площадки, что позволило организовать восемь разных мастер-классов: по пилатесу, стрейчингу и нескольким видам йоги, включая беби-йогу для пока еще непрямоходящих. Специально тем, кто был готов незамедлительно присоединиться к занимающимся, заранее подготовили коврики и установили шатер для переодевания.

— Каждый может попробовать! Мы и рассчитываем, что люди, которые вышли в город погулять в воскресный день, присоединятся к нам и почувствуют, как это здорово, — пояснила О.Сабельникова.

К слову, погода в этот день благоприятствовала тренировке — ночью прошел дождь, а потому было не жарко и вполне комфортно.

Среди многих занимающихся двое молодых мужчин явно выбивались из общей картины, оба сидели на лужайке, сложив ноги по-турецки и пили какой-то особый чай из специальной посуды. По всему видно, что это йоги с солидным стажем. Как выяснилось, это гости мероприятия. Они получили приглашения от организаторов, поскольку сами организуют фестивали по йоге в Форосе и в Ласпи.

— Йогой занимаюсь половину своей жизни. Часто спрашивают о результатах, скажу так: когда человек здоров, у него все в порядке, и он наслаждается жизнью, — это и есть главный результат, — рассказал Алексей. Для него йога — не просто гимнастика, а практика развития сознания, контроль ума, возможность его успокоить и привнести это свое состояние в семью, в работу, в окружающую среду.

А что? Может, и вправду заняться йогой?..