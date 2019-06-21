Вода на Черноморском побережье России полностью безопасна для купания

Исследования показали, что вода в рекреационных зонах на Черноморском побережье безопасна для купания, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе Второй международной конференции по вопросам биобезопасности.

«На сегодняшний день результаты исследования воды в рекреационных зонах на побережье Черноморском в районе Большого Сочи, побережья Геленджика, вокруг всего Крымского полуострова, показывают, что она полностью соответствует требованиям», — цитирует А.Попову ТАСС.

Она отметила, что «требования по воде морской в РФ выше, чем в Европе».

Вторая международная конференция «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения» проходит в Сочи 20-21 июня. Более 100 экспертов из 30 стран обсуждают научные исследования и разработки, оказывающие влияние на обеспечение биологической безопасности.