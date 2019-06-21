В Крыму жарко

В выходные дни на полуострове сохранится жаркая погода, сообщает ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». В дневные часы в результате формирования конвективной облачности вероятны кратковременные дожди с грозами.

По данным синоптиков, средняя суточная температура воздуха в четверг, 20 июня, была на 5,0° выше средней многолетней. В Черноморском температура воздуха днем достигала 36°.

Вода в Черном море прогрелась до 26° в Феодосии, до 25° — в Алуште, Ялте, в р-не горы Карадаг и Черноморском. В Севастополе — от 23° до 25°, в Евпатории 24°, в Керченском проливе и в Азовском море — 25°.

В Севастополе 22 июня ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 21…23°, днем 31…33°.

В воскресенье, 23 июня, — переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°, днем 28…30°.