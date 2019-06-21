В Комсомольском парке соберутся йоги

В воскресенье, 23 июня, в Севастополе отпразднуют Международный день йоги. Намечены мастер-классы, показательные выступления, конкурсы и медитация.

Начать собираться в Комсомольском парке с ковриками для йоги организаторы предлагают с 8.00.

В 9.00 пройдет практика «Приветствия Солнцу» — общеизвестная последовательность поз йоги под счет преподавателя. В 10.15 — торжественное открытие мероприятия.

С половины одиннадцатого начнутся, конкурсы, мастер-классы для продвинутых йогов и начинающих, медитация и занятия для малышей.

В 13.15 — торжественное закрытие, выступление трайбл-коллективов и театра индийского танца, подведение итогов конкурсов и награждение победителей.

Международный день йоги установлен Генеральной ассамблеей ООН. Он отмечается с 2015 года в самый длинный летний день — 21 июня.