Фирма легализовала незаконных трудовых мигрантов

Директор и сотрудник севастопольской фирмы за деньги помогали не знающим русский язык мигрантам сдать экзамены по языку, истории и законодательству для получения разрешительных документов на работу в России.

УФСБ России по Республике Крым и Севастополю пресечена противоправная деятельность сотрудников посреднической фирмы, оказывающей услуги в сфере миграции, которые организовали незаконное пребывание в России иностранных граждан.

Деятельность сотрудники фирмы вели в Севастополе на протяжении длительного времени. Их основными клиентами были иностранцы, приехавшие на строительные работы.

В отношении сотрудников фирмы возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору». В ходе обследований помещений и обысков, проведенных в офисах учреждения, а также по местам проживания его сотрудников, изъяты оргтехника, документация и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.