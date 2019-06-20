Владельцам вернули их участки

Суд вернул гражданам их участки в поселке Голландия, которые власти Севастополя незаконно отдали ижевскому застройщику.

С коллективным иском в суд обратились 116 собственников земельных участков, расположенных в районе проезда Богданова в поселке Голландия. Истцы просили суд признать отсутствующим право собственности города Севастополя на участок в указанном районе.

К участию в деле в качестве третьего лица привлечено ООО «Специализированный застройщик «Талан-Ижевск», которое выиграло торги по комплексному освоению спорного земельного участка.

В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что истцы с 2010 года являются собственниками участков, ранее предоставленных ОК ЖСТИЗ «Опушка», каждому участку присвоен самостоятельный адрес. Впоследствии недвижимое имущество поставлено на кадастровый учет, соответствующие записи внесены в Единый государственный реестр недвижимости Российской Федерации.

Но 1 ноября 2016 года за городом Севастополем зарегистрировано право собственности на земельный участок площадью свыше 15 га. Данный участок полностью совпадает с участками, принадлежащими истцам.

Суд пришел к выводу, что формирование нового участка проведено с нарушением законодательства. В частности, Земельный кодекс и ФЗ «О кадастровой деятельности» требуют получения письменного согласия собственников при формировании нового участка. В данном случае согласие истцов получено не было.

Суд признал отсутствующим право собственности города Севастополя на спорный участок, данное решение вступило в законную силу.

Свою позицию ответчик мотивировал тем, что право собственности граждан на землю возникло незаконно. Однако этот вопрос ранее ставился перед судом, и в 2018 году Севастопольский городской суд отказал в удовлетворении требований об изъятии земельных участков по искам, заявленным ДИЗО в отношении членов кооператива, сообщила пресс-служба суда.

В 2018 году ДИЗО провел несколько аукционов на крупное строительство эконом-жилья в Севастополе. Большинство аукционов выиграло ООО «Специализированный застройщик «Талан-Ижевск», в том числе на застройку многоэтажками 15 га в бухте Голландия.