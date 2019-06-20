В Симферополе убили двух нильских крокодилов

Во дворе жилого дома в Симферополе нашли две отрубленные головы крокодилов. Прокуратура проводит проверку по факту жестокого обращения с животными.

Государственный комитет по ветеринарии Республики Крым просит прокуратуру Киевского района Симферополя провести проверку и решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту убийства двух нильских крокодилов, сообщил ТАСС глава комитета Валерий Иванов.

Ранее на сайте комитета была опубликована информация о находке двух голов крокодилов, обнаруженных в одном из дворов многоквартирного жилого дома в Симферополе.

Находку поместили в специализированный контейнер и на специальном транспорте доставили в ГБУ РК «Республиканский ветеринарный лечебно-профилактический центр» для уничтожения путем сжигания. Во дворе дома на ул.Воровского провели дезинфекцию.

Так как в данном происшествии усматривается факт жестокого обращения с животными, материалы проверки направлены в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения вопроса.

«Мы передали все материалы проверки в прокуратуру Киевского района для возбуждения уголовного дела. Работники прокуратуры вместе с полицией подключились сразу, как только мы им сообщили об обнаружении голов крокодилов», — сообщил В.Иванов.

По его словам, по предварительному осмотру, крокодилы были привезенными, скорее всего, из Египта для открытия фермы или показа.

«Это были взрослые особи, предположительно, нильские крокодилы. Их убили, вероятнее всего, из-за того, что заказчик мог передумать в последний момент, поэтому поставщики убили рептилий», — считает он.