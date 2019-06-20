Пожелания по мысу Хрустальный проектировщики услышали и учли

Пожелания жителей Севастополя и экспертов, которые опасались за сохранность исторических объектов и предостерегали от строительства слишком высоких зданий, учтены, сообщила ТАСС гендиректор Российского института градостроительства и инвестиционного проектирования «Гипрогор», занимавшегося разработкой проекта планировки, Елена Чугуевская.

Ранее в эфире телеканала «Россия-24» было показано записанное для «Прямой линии с Владимиром Путиным» видеообращение от жителей Севастополя, которые просили не застраивать территорию мыса Хрустальный, где в рамках нац­проекта «Культура» должен появиться новый культурный кластер, и сохранить имеющиеся исторические объекты. По данным правительства города, в настоящее время для комплекса утвержден проект планировки территории.

«Пожелания услышаны, учтены. На территории [будущего комплекса] находятся Александровская батарея, ряд линейных объектов. Для всех из них были разработаны границы охранных зон, ни в коем случае мы эти границы не нарушаем, наоборот, планируются музеефикация и восстановление памятников», — рассказала Е.Чугуевская.

Она добавила, что учтены пожелания жителей города и экспертов по этажности: строения музейно-культурного комплекса не будут выше существующих обелиска городу-герою Севастополю и монумента «Матрос и Солдат», посвященного памяти защитников города.

Не обоснованы и заявления о том, что якобы на мысе планируется построить жилой комплекс. Проектом предусмотрен только один дом для сотрудников новых учреждений, который появится рядом с двумя ранее построенными в этом районе домами, сказала Е.Чугуевская.

Кроме того, отметила она, на мысе Хрустальный огромная территория остается под парк, планируется создание современной красивой набережной. Предполагается расширение улиц и перекрестков на подъездах к будущему комплексу.

По ее словам, следующим шагом станут разработка и одобрение проекта межевания территории, и только потом речь пойдет непосредственно о проектировании зданий. На каждом этапе планируются обсуждение проектной документации с жителями Севастополя, проведение публичных слушаний, как это было во время разработки проекта планировки.

Справка

В течение пяти лет на мысе Хрустальный в центре Севастополя планируется построить один из четырех в стране музейно-культурных комплексов. Работы будет вести компания «Стройгазмонтаж» — генподрядчик строительства Крымского моста. В комплекс войдут филиалы ведущих театрального и хореографических училищ РФ (рассматривался вариант работы с ГИТИС), театр оперы и балета, выставочный зал, а также музей обороны Севастополя в 1941-1942 годах.