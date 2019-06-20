Парк на Максимовой даче обещают благоустроить в 2021 году

После того, как общественность города обсудила концепцию проекта реконструкции природного парка регионального значения «Максимова дача», разработанного ООО «ГУАР», конечный результат с учтенными замечаниями и предложениями представили севастопольцам в начале июня в парке Победы.

Вероятно, пока еще не найдено полное согласие с общественностью по всем пунктам обсуждения, поэтому решено разделить процесс на два этапа, начав с наиболее безболезненного — с преображения самого парка за счет средств ФЦП, без затрагивания крупных исторических объектов.

По утверждению директора по проектированию ООО «ГУАР» Дмитрия Семенова, проект предполагает воссоздание центральной части парка в полном сответствии с его изначальным обликом. Он пообещал, что на дорожки парка не будет уложено ни одной тротуарной плитки, а тропинки для пешеходов покроют отсеянным гравием. Планируется реконструировать и установить исторические скамейки, оборудовать зоны пикников.

Заметим, что в последнее время на территории Максимовой дачи по настоянию севастопольцев были проведены археологические раскопки, в результате чего обнаружены весьма интересные артефакты, по ряду причин оказавшиеся заглубленными в землю. К их числу следует отнести исторические лестницы, террасы, смотровые площадки, остатки античной усадьбы и многое другое, о чем журналистам рассказала внучка самого первого градоначальника Алексея Максимова Наталья Астанькович.

Что касается второй очереди реконструкции, которую планируют на 2021 год, то пока средств на нее нет, их поиск только предстоит начать. Речь идет о более затратных работах по восстановлению исторических памятников. Это развалины усадьбы начала 20 века, созданные по проекту архитектора Валентина Фельдмана. Кроме того, общественники неоднократно указывали на наличие на территории Максимовой дачи мест, где в 1920-х годах проводились массовые расстрелы, а во время Великой Отечественной войны базировались армейские части, о чем напоминают расположенные на этой территории мемориальные захоронения. Что с ними делать, пока неясно.

Напомним, что согласно Федеральной целевой программе на цели реконструкции объекта выделено 600 млн руб. Окончательного проектного решения по объекту в целом пока нет.

Предложения общественников и жителей города, в частности, касались прокладки дороги, которая изначально планировалась по территории Максимовой дачи и угрожала сохранности каскада водоемов из-за движения большегрузных машин. Поэтому было решено проложить другую, менее травматическую для парка дорогу. Теперь остается дождаться, что же получится.