Заснул в обнимку с похищенным телевизором

В Красноперекопске полицейские обнаружили в детском саду злоумышленника, который спал в обнимку с похищенным плазменным телевизором.

Сторож детского сада, расположенного в одном из пригородных сел города Красноперекопска, позвонил в полицию с сообщением, что в одной из комнат учреждения им обнаружен неизвестный мужчина, который выпрыгнул из окна и скрылся, а со стены комнаты пропал плазменный телевизор.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа в одной из комнат обнаружила неизвестного молодого человека, спящего в обнимку с похищенной техникой.

Как выяснилось, 20-летний ранее неоднократно судимый местный житель в состоянии алкогольного опьянения проник в помещение детского сада с целью совершения кражи, но его спугнул сторож. Выпрыгнув через окно, злоумышленник уже через несколько минут вернулся на место преступления за приглянувшимся телевизором. Услышав людей, он решил спрятаться и переждать в одной из дальних комнат, но незаметно для самого себя уснул. Разбудили его полицейские.

Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.