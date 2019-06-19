За 200 рублей можно проехаться катером до Учкуевки

На время туристического сезона запущен новый маршрут катера — из Артбухты на пляж «Учкуевка» с заходом на Константиновскую батарею и обратно.

Стоимость проезда до конечной точки составляет 200 рублей, а до Константиновской батареи — 100 рублей. Такую же сумму нужно будет заплатить, чтобы вернуться с батареи в Артбухту.

Время отправления из Артбухты: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00. От пляжа «Учкуевка»: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00.

На новой линии работает катер «Персей» вместимостью 250 человек.

А на линию Артбухта – Радиогорка с 18 июня выходит только один катер. Администрация Севастопольского порта объясняет это техническими причинами и приносит извинения пассажирам.