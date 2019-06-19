Всё-всё-всё об ЕГКС

Единая городская карта Севастополя — удобная придумка современности. Обычному гражданину она дает возможность не беспокоиться о мелочи для проезда, а льготнику — возможность не таскать с собой документы и даже кошелек. Однако до сих пор севастопольцы не до конца разобрались, как же обращаться с этим ноу-хау. По просьбам читателей сводим всю информацию о ЕГКС в одной статье.

Пластиковая карточка в голубых тонах (для обычных граждан) или преимущественно белого цвета (именная, для пенсионеров) — уже привычный, а для льготников с недавнего времени и основной атрибут проезда в общественном транспорте. Но если с платной ЕГКС все более-менее понятно: покупаешь за 60 рублей, кладешь на нее деньги и пользуешься автобусом, троллейбусом или катером на 2-3 рубля дешевле установленного тарифа за каждую поездку, то с льготной картой все несколько сложнее.

Как проехать бесплатно

Региональная льгота дает пенсионерам и другим категориям льготников право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако постановление правительства Севастополя говорит, что с 11 апреля текущего года доказать такое право можно только (и единственно) наличием персонифицированной карты.

С 15 июня отказались принимать бумажные документы пенсионера — удостоверение или справку и паспорт — в качестве подтверждения права на бесплатный проезд и в Сев­электроавтотрансе. Теперь и в троллейбусах бесплатно проехать можно только по временной или постоянной карте ЕГКС.

Отсрочка же введения такого жесткого (по мнению некоторых нерасторопных пенсионеров) правила в Севэлектроавтотрансе была допущена по согласованию с правительством города, «ввиду технических сложностей с оформлением персонифицированных карт ЕГКС». Об этом рассказали в пресс-службе предприятия 14 июня.

Однако таким правилом провоза льготников водители маршруток и автобусов частных перевозчиков, например, пользуются уже два месяца. Тем не менее в общественном транспорте до сих пор можно наблюдать стычки пенсионеров с водителями, которые не согласны засчитывать льготу по бумажным документам и требуют оплатить проезд, если нет карты.

К сожалению (которое, естественно, могут испытывать в этой ситуации пожилые люди), водители в данном случае абсолютно правы. Дело в том, что перевозчик получает компенсацию бесплатного провоза льготника, только если это зафиксировано валидатором. Бумажную справку по электронному счетчику не проведешь, а брать на себя функцию государства — обеспечивать население соцподдержкой — никакое коммерческое предприятие не будет.

Если ездить некуда

Бесплатный проезд на общественном транспорте — региональная льгота для многочисленных категорий населения. В основном ее получают пенсионеры, а с нынешнего года (в связи с пенсионной реформой) — еще и люди предпенсионного возраста: женщины с 55 лет, мужчины с 60.

Эта льгота предусматривает монетизацию. Неработающие пенсионеры, размер пенсии которых ниже величины прожиточного минимума, получают федеральную доплату в размере 235 рублей на «бесплатный» проезд. После оформления карты эти деньги из их пенсии будут вычитать. Если человек мало передвигается на общественном транспорте — допустим пару раз в месяц, то ему выгоднее получать льготу не в натуральном виде, а денежной выплатой.

Таким пенсионерам лучше отказаться от оформления ЕГКС. В этом случае им продолжат начислять денежный эквивалент льготы на проезд (235 рубля), однако проезд в общественном транспорте им придется оплачивать.

Если вы хотите отказаться от уже полученной персонифицированной карты, для этого нужно прийти в районное Управление труда и социальной защиты населения по месту жительства и написать заявление на отказ. А если еще ее не оформляли, то и не делайте этого. Напомним еще раз: это касается пенсионеров, чья пенсия ниже прожиточного минимума.

Будут ли монетизировать эту льготу в Севастополе всем, с установкой лимита количества поездок, покажет время...

Как получить карту?

Тем же, кто намерен активно передвигаться по городу на автобусах, троллейбусах, топиках и катерах, иметь карту ЕГКС довольно удобно.

Особенно активный период оформления персонифицированных карт выдался на декабрь – январь 2019 года. Карты изготавливали по спискам Департамента труда и социальной защиты населения. Позже добавились списки тех, кто самостоятельно подал заявления через интернет.

Сейчас по поводу оформления ЕГКС ежедневно обращаются около ста севастопольцев.

Если вам все еще нужна карта, но вы ее не получили (или вам буквально вчера стукнуло 55/60 лет), то с заявлением теперь можно обращаться только в Многофункциональный центр. Любой, удобно для вас расположенный.

Городской комплексный центр социального обслуживания населения на ул.Хрусталева и отделение в здании Департамента труда и социальной защиты населения на ул.Руднева работу по оформлению карт прекратили.

Чиновники надеются, что теперь процесс оформления персонифицированных ЕГКС перейдет в штатный режим и будет протекать как обслуживание любой другой государственной услуги.

Адреса МФЦ в Севастополе: ул.Вокзальная, 10; пр.Генерала Острякова, 15; пр.Героев Сталинграда, 64; ул.Леваневского, 24; ул.Умрихина, 1; ул.Новикова, 4; ул.Бориса Михайлова, 6; ул.Папанина, 1-А (одно окно в БТИ). Работают сельские отделения: в Орлином, Верхнесадовом и в Каче.

Выдают карты в банке «Россия», который выступает их эмитентом. Сообщение о готовности карты и адресе отделения, где ее можно получить, приходит на телефон заявителя. Сотрудники банка могут и позвонить, и отправить СМС.

Безопасность средств на карте

Власти хотят подвигнуть пенсионеров использовать ЕГКС как банковскую карточку. На нее будут перечислять все причитающиеся социальные выплаты, включая пенсию.

Расплачиваться этой картой в настоящее время в Севастополе можно практически в любом магазине или кафе: терминалами город обеспечен. Для льготников ЕГКС выпускается на платформе платежной системы «Мир». То есть это обычная банковская пластиковая карта, на которой можно хранить средства и тратить их (снимать в банкоматах) по своему усмотрению.

Эти карты выпускаются с возможностью бесконтактной оплаты, как и все современные банковские карты. Обычно это значит, что банком установлен лимит в одну тысячу рублей, в пределах которого можно совершать покупки, не подтверждая операцию пин-кодом, просто поднеся карточку к терминалу.

Для осторожных клиентов в банке «Россия» советуют снизить лимит до нуля рублей. Это делается по заявлению владельца карты. Тогда абсолютно все операции со снятием средств придется подтверждать пин-кодом, то есть никто, кроме хозяина карты, не сможет воспользоваться деньгами на ней. Например, при утере или краже карты. Бояться такой вероятности не стоит. Ведь и кошелек с деньгами легко утратить. Тогда как блокировка карты через звонок в банк остановит ее использование кем бы то ни было. Только не пишите пин-код на самой карте, чтобы не забыть его.

Кстати, обычные граждане тоже теряют карты ЕГКС. Иногда, что особенно обидно, с несколькими сотнями неизрасходованных рублей на ней. В этом случае может помочь чек, который вы не забыли взять при покупке карты, а также номер карты, который вы также не забыли где-нибудь зафиксировать (если он не отражен в чеке). В этом случае звонок в службу ЕГКС (+7 978 73-00-800), описание ситуации и выдача ценной информации, упомянутой выше, позволят оператору перевести средства с утерянной карты на новую.

Непредвиденные ситуации

Вы зашли в автобус (троллейбус, топик) с ЕГКС, а валидатор не работает. В этом случае водитель не имеет права требовать оплаты проезда — вы однозначно едете бесплатно.

В обратной ситуации — когда вы пробуете пробить проезд картой, но она не работает (валидатор же демонстрирует успешность транзакций на других пассажирах), вы должны будете оплатить проезд наличными по тарифу. В наземном транспорте это 20 и 19 рублей, в катере 24 рубля.

Оплачивать проезд картой в частном транспорте (особенно в топике) можно, а в некоторых случаях и нужно — на выходе! Эта севастопольская традиция неистребима. Страшных плакатов с восклицательными знаками, призывающих платить ЕГКС при входе, никто не боится. Водители сердятся, когда суешь им карту на безналичный расчет в начале пути. К тому же они легко забывают, что уже «пробили» вашу карту, если, конечно, все (максимум!) три остановки не висеть у руля, над душой.

Исключение — троллейбус. Здесь карту нужно приложить к бездушному валидатору на поручнях у дверей при входе или воспользоваться услугами кондуктора. Кондуктор может пробить несколько билетов (не забываем, по сниженной цене — для тех, кто пользуется платными картами), валидатор — только один.

Обратите внимание, что валидатор вам чека не выдает, но контролеры со специальным сканером сразу же вычислят, прикладывали ли вы карточку для оплаты проезда или нет.

Соблюдение всех этих несложных правил, придуманных, будем надеяться, для нашего же удобства, позволит не только экономить средства, но и наслаждаться без устали модернизируемой властями города системой общественного транспорта в Севастополе. Не портя при этом настроения ни себе, ни окружающим.