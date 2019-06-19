Российские паспорта выдадут по праву рождения, депортированным и гражданам отдельных территорий Луганской и Донецкой областей

Крымчане и севастопольцы, родившиеся в Севастополе и Крыму в разные годы и по разным причинам не имевшие до недавнего времени законного права оформить гражданство РФ по упрощенной схеме, теперь могут это сделать на основании недавнего Указа Президента РФ. В расширенный круг граждан включены еще несколько категорий.

Министерство внутренних дел РФ начало прием соответствующих заявлений в Севастополе и в Крыму. Как сообщил журналистам 18 июня начальник Управления по вопросам внутренней миграции УМВД России по Севастополю Николай Старухин, на сегодня от этой категории граждан уже поступило 24 заявления.

Речь идет, в частности, о лицах, родившихся в Севастополе и имеющих документальное тому подтверждение, проживавших на территории Крыма и Севастополя до 18 марта 2014 года, но на момент вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ по разным причинам не прописанных в родном городе.

Согласно президентскому указу, вместе с заявлением о желании приобрести российского гражданства им необходимо будет предоставить один из документов, подтверждающих факт постоянного проживания на территории Севастополя и Крыма. Это может быть выписка из домовой книги, поквартирная карточка или финансовый лицевой счет. Лица мужского пола могут предоставить сведения о состоянии на воинском учете, для кого-то основанием к получению российского паспорта по упрощенной схеме станет документ об учебе в севастопольской или крымской школе.

— Мы готовы принимать любые документы, которые могут быть предоставлены гражданами в качестве доказательства, — сказал Н.Старухин, добавив, что все эти свидетельства не потребуются, если данные отметки стоят у гражданина в паспорте.

Как сообщается, для этой категории граждан оформление российского гражданства займет до трех месяцев.

Кроме того, указом определены еще несколько категорий граждан, которые теперь смогут получить паспорта РФ по упрощенной схеме.

Речь в первую очередь идет о жителях отдельных территорий Луганской и Донецкой областей, которые проживали на 7 апреля и 27 апреля (соответственно) на означенных территориях. К этой же категории отнесены граждане, которые были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской ССР.

По словам Н.Старухина, в настоящее время на территории Севастополя проживают 297 граждан со статусом беженца, 2134 человека, имеющих разрешение на временное проживание и 3220 граждан Украины, которые имеют вид на жительство в РФ. Это и есть потенциальные соискатели гражданства. Также необходимо учитывать, что в этом указе определено, что за получением российского гражданства по упрощенной схеме могут обратиться их дети, родители и супруги.

— На территории Севастополя жителям ЛНР и ДНР не обязательно получать и представлять паспорта этих республик, достаточно иметь паспорт гражданина Украины, в котором имеются соответствующие отметки на 7 и 27 апреля 2014 года. Они также имеют право не выезжать для получения паспортов в Ростовскую область и обратиться за этим непосредственно в Севастополе, — сообщил Н.Старухин.