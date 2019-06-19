После ремонта улица Ерошенко станет односторонней

Проезжую часть ул.Ерошенко на участке от пр.Юрия Гагарина до ул.Дмитрия Ульянова протяженностью 930 метров обещают капитально отремонтировать до 1 ноября текущего года, организовав движение там только в одну сторону.

Подрядная организация оперативно вышла на объект. Проводятся демонтажные работы, проверка трассировки и соответствие проектам газовых, электрических и сетей связи, которые требуют перекладки. В ближайшее время дорожники снимут асфальт и приступят к устройству бордюров и ремонту тротуаров.

На объекте предусмотрены обустройство велодорожки протяженностью 650 метров, установка 36 опор освещения, монтаж трех остановочных павильонов. Тротуарная зона будет оборудована понижениями и тактильной плиткой в районе парковок и пешеходных переходов.

После ремонта дорога будет переориентирована на одностороннее движение, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

С 15 июня по 15 августа на время проведения основных дорожно-ремонтных работ на улице Ерошенко полностью ограничено движение всех видов транспорта, а с 17 июня еще и отключено уличное освещение.

На время проведения ремонтных работ автобус №22 будет ездить по ул.Дмитрия Ульянова в прямом и обратном направлении, поэтому остановки «Ул.Ерошенко» и «Поликлиника» исключены из его пути следования.

Данный участок дороги ведет к музею-заповеднику «Херсонес Таврический», на нем расположены поликлиника, онкологический диспансер и городская больница №2.