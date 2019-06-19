Порт Севастополя готовят к передаче в федеральную собственность

Документы на имущество Севастопольского морского порта, которые необходимы для его передачи в федеральную собственность, будут оформлены до конца 2019 года, сообщил ТАСС замгубернатора города Илья Пономарев.

Власти Севастополя ранее направили в Минтранс РФ обращение с просьбой взять на баланс Севастопольский морской порт, это поможет обеспечить его развитие.

«Мы получили ответ [по вопросу о передаче Севастопольского морского порта в федеральную собственность], разработана дорожная карта, работы по ней ведутся в установленные сроки. Плановые даты ближайшие — третий-четвертый квартал этого года, это завершение оформления имущественного комплекса в полном объеме», — сказал И.Пономарев.

После этого будет приниматься дальнейшее решение. Уже оформлена большая часть имущественного комплекса. В настоящее время работы, в том числе оформление кадастровых паспортов, ведутся по площадке судоремонтного завода «Южный Севастополь». Госпредприятие «Севастопольский морской порт» создано в июне 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией. В его состав вошла вся морская инфраструктура Севастополя, связанная с грузовыми и пассажирскими перевозками. Территориально порт размещен на нескольких производственных участках в разных бухтах города. Власти Севастополя рассчитывали, что загрузка порта будет обеспечена благодаря новым контрактам на грузовые перевозки, в том числе в рамках соглашения с сирийской провинцией Тартус.