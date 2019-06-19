На междугородной линии ходил неисправный автобус

Министерство транспорта Республики Крым совместно с ГИБДД провело проверку жалоб пассажиров о неудовлетворительном транспортном обслуживании пассажиров на автобусном маршруте «Симферополь – Севастополь».

Информация о технической неисправности подтвердилась. На сиденьях частично отсутствовали ремни безопасности, на некоторых имелись надрывы. В салоне и на бортах частично отсутствовала информация, предусмотренная правилами перевозок пассажиров и багажа.

Минтранс отстранил автобус от перевозки до устранения нарушений. На водителя и должностное лицо, допустившее выпуск автобуса, составлены административные протоколы.