«Каменную летопись Севастополя» дополнили и опять переиздали

Книгу, в которой подробно рассказывается о многочисленных рукотворных памятниках, составляющих культурно-историческое достояние Севастополя, переиздали в третий раз и представили севастопольцам 17 июня в Центральной городской библиотеке им.Льва Толстого.

Автор книги — лауреат Государственной премии Автономной Республики Крым, член Союза писателей Российской Федерации, известный в городе историк, краевед, человек увлеченный историей Севастополя и Крыма Владимир Шавшин, большую часть своей жизни посвятил изучению памятников города и их сохранению.

В третье по счету издание книги вошли две новые главы, одна из которых посвящена историческим здания Севастополя, а другая — мемориальным и памятным доскам.

В ходе встречи прозвучало много теплых слов об авторе и его творчестве, сказанные друзьями и почитателями. Среди них — председатель Севастопольского отделения Союза писателей России Татьяна Воронина, историк Майя Апошанская, директор историко-музейного клмплекса «35-я Береговая батарея» Валерий Володин.

В завершении встречи В.Шавшин подарил библиотеке им.Льва Толстого несколько авторских экземпляров своей книги.