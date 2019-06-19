Черноморский флот тренируется перед «Армией-2019»

В акватории Севастопольской бухты в пятницу, 21 июня, будет проводиться тренировка динамического показа боевых возможностей Черноморского флота в рамках предстоящего Международного военно-технического форума «Армия-2019».

Всего будет представлено девять эпизодов, в том числе демонстрация боевых возможностей тральных сил флота по уничтожению минных заграждений, демонстрация боевых возможностей вооружения фрегата «Адмирал Макаров», полеты авиации и другие эпизоды, сообщили в пресс-службе ЧФ РФ.

Начало тренировки в 11.00. Рейд в этот день будет закрыт с 9.00 до 15.00.

Международный военно-технический форум «Армия-2019» пройдет в Севастополе с 28 по 30 июня.