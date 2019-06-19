Бывшие украинские военные смогут стать российскими ветеранами

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет присваивать звание «Ветеран военной службы» тем, кто проходил службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в частях, дислоцированных в Крыму, и постоянно проживал на полуострове на момент его возвращения в состав РФ.

Как отмечают в пояснительных материалах авторы (депутаты Госдумы), в настоящий момент военнослужащие, которые отслужили в СССР (в частности, на Украине), продолжают служить в Вооруженных Силах России и имеют совокупный стаж 20 лет и более, не могут пользоваться гарантиями социальной защиты, которые дают статус ветерана военной службы. По данным военкоматов, в Республике Крым и Севастополе около тысячи таких военных.

«Указанная категория военнослужащих в настоящее время является полноправными гражданами РФ и должна пользоваться всеми социальными гарантиями, предусмотренными законодательством РФ», — цитирует ТАСС авторов законопроекта.

Таким образом под действие законопроекта попадают лица, проходившие военную службу в частях и организациях Вооруженных сил Украины, дислоцировавшихся на территории Крыма и Севастополя, и постоянно проживавшие там на момент воссоединения этих территорий с Россией в марте 2014 года.