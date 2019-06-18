Водоканал и Севтеплоэнерго освободили от перечисления прибыли в бюджет
Государственные унитарные предприятия «Водоканал» и «Севтеплоэнерго» теперь не будут перечислять оставшуюся после уплаты налогов и иных платежей части прибыли в доход города. Такое решение принято на заседании правительства 17 июня.
— Теперь они могут не перечислять данную сумму и направить эти средства на решение текущих вопросов работы предприятия, — прокомментировал принятое постановление директор Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.