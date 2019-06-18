Убивший брата мужчина признан невменяемым

Следственным отделом по Нахимовскому району следственного управления Следственного комитета РФ по Севастополю установлено, что днем 20 февраля 2019 года потерпевший пришел к родному брату с предложением сделать в их совместной квартире ремонт, избавиться от завалов мусора и проживать совместно. Разговор перерос в конфликт, в ходе которого проживающий в квартире брат облил потерпевшего легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате злоумышленник был доставлен в больницу с сильными ожогами, а его брат погиб на месте.

С учетом обстоятельств совершенного преступления обвиняемому была назначена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, по результатам которой установлено, что он страдает хроническим психическим расстройством и является невменяемым.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для применения к обвиняемому принудительных мер медицинского характера, сообщила пресс-служба СК.