Принято решение об изъятии 28 участков под восьмой этап «Тавриды»

На заседании правительства Севастополя 17 июня принято решение об изъятии земельных участков и объектов недвижимости для строительства восьмого этапа трассы «Таврида». Речь идет об изъятии 28 земельных участков, на которых расположены 37 объектов недвижимости.

По словам директора ДИЗО Рустэма Зайнуллина, параллельно запущен процесс по выявлению остальных собственников земельных участков, с последующим решением об их изъятии для государственных нужд.

— После принятия данного распоряжения, с учетом доведения соответствующих лимитов по изъятию, будет проводиться рыночная оценка соответствующих земельных участков и объектов капитального строительства, после чего для всех собственников земельных участков и объектов недвижимости будет направлено физическим и юридическим лицам соглашение для подписания, — сказал Р.Зайнуллин. Речь идет о судебном порядке.

Как уточнил замгубернатора Илья Пономарев, это означает, что суммы компенсации для выплаты собственникам изымаемых объектов недвижимости определяются либо по соглашению, либо в судебном порядке.

— Со всеми собственниками земельных участков и объектов капитального строительства уже встреча прошла, весь процесс пошагово объяснен, в департаменте работает горячая линия, — подтвердил директор ДИЗО.

Ранее сообщалось, что правительство Севастополя планирует к изъятию под строительство восьмого участка трассы «Таврида» 70 земельных участков.