Придумали ГОСТ для высоких скоростей

Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса РФ разработал проект нового стандарта (ГОСТа), который оговаривает установление максимальной скорости движения на автомагистралях. Документ могут утвердить в августе 2019 года.

Новость размещена информагентством ТАСС со ссылкой на данные «Коммерсанта».

Новый стандарт позволит владельцам автомагистралей увеличить скоростной лимит на них со 110 км/ч до 130 км/ч. Это будет возможно на нескольких федеральных трассах, имеющих статус автомагистралей. Например, платных участках дорог «Дон» (трасса М4) и «Москва – Санкт-Петербург» (трасса М11).

Эти дороги принадлежат госкомпании «Автодор». Кроме того, в планах Росавтодора установить максимальную скорость движения в 90-110 км/час еще на 44 участках федеральных дорог.

По действующим Правилам дорожного движения, скорость на автомагистрали ограничена до 110 км/ч для легковых автомобилей и мотоциклов, для грузовиков массой более 3,5 тонны — до 90 км/ч. На автомагистралях запрещено появляться на мопедах, тракторах и велосипедах, запрещена остановка вне специальных площадок.

К дорогам первой категории, на которых разрешены максимальные скорости, относится около 12% российских федеральных трасс. Это примерно шесть тысяч километров. При этом документальных критериев для введения высокоскоростного режима не существует, новый ГОСТ их предусмотрит впервые.

А вот дорога «Таврида» в Крыму по завершении строительства будет иметь техническую категорию 1В — нескоростная дорога. Фактическая максимальная скорость после завершения строительства будет 90 км/час. Заложенная в проекте расчетная скорость движения транспорта 120 км/час означает, что проектировщики гарантируют безопасность движения на этой скорости при сопутствующих погодных условиях (видимости, сухом полотне и т.д.).