Общественность просит вернуть городу пляж в Батилимане

На очередном заседании постоянного комитета по градостроительным и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя обсудили ситуацию по пляжу базы отдыха «Таврида».

Как уже неоднократно сообщала «Севастопольская газета», в настоящее время пляж — закрытая для свободного прохода территория, объявленная собственностью Министерства обороны РФ, предназначенная «для использования в целях укрепления обороноспособности страны». Последнее вызвало явное недоверие и неудовольствие общественников города, которые обратились в комитет заксобрания с просьбой вернуть городу общественный пляж на законных основаниях и организовали сбор подписей в Комсомольском парке.

Напомним, что речь идет о почти 200-метровой прибрежной полосе, с удобным галечным пляжем, который сейчас огражден колючей проволокой.

По мнению общественников, «закрытие пляжа — это еще и личное оскорбление севастопольцев, а также лишение их надежды на развитие городской среды в интересах горожан и туристов».

«Фактически с закрытием пляжа у базы отдыха «Таврида» у севастопольцев не осталось доступа к морю во всей огромной бухте Ласпи. Это недопустимо, несправедливо, и мы не примем незаконного ущемления наших базовых прав, будем добиваться возвращения севастопольцам природных ресурсов, которые пытаются незаконно захватить ведомства и частные лица», — говорится в обращении, к которому прилагаются две тысячи подписей на 92 листах.

В документе также выражена надежда, что городские власти помогут жителям добиться открытия пляжа законными средствами, с учетом следующих требований: остановить работы в районе пляжа, вернуть пляж в собственность города, открыть свободный доступ к прибрежной территории.

Обращение направят в Администрацию Президента, в полпредство Южного Федерального округа, в Федеральную службу безопасности, в Росприроднадзор, в Генеральную прокуратуру РФ.