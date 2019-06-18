КИЦ теперь опять ДКР

Культурно-информационный центр теперь опять называется Дворцом культуры рыбаков. Постановление об этом принято 17 июня на заседании правительства города, с подачи начальника Главного управления культуры Николая Краснолицкого.

По его словам, цель переименования Государственного бюджетного учреждения «Культурно-информационный центр» в Государственное бюджетное учреждение «Дворец культуры рыбаков» связана с поступившим обращением трудового коллектива учреждения, коллективов ветеранов рыбной промышленности и другими просьбами, которые поступают от граждан Севастополя.

Напомним, что Дворец культуры рыбаков строили за счет комсомольской организации и на средства Министерства рыбного хозяйства. Учреждение планировалось, как ведомственное, предназначенное для досуга работников рыболовецкого флота и промышленности и их семей.

Строительство завершилось в 1978 году, а в 1979-м ДКР передали местному рыбкомплексу «Атлантика». По тем временам дворец получился шикарным — с большим кинозалом, зрительским залом, помещениями для занятий спортом и даже музеем.

Однако после развала СССР «приказала долго жить» рыбная промышленность, средств для содержания дворца у отрасли не стало, в результате чего в 1996 году учреждение перевели на баланс Министерства культуры Украины, сделав государственной собственностью. Последнее и помогло не допустить перепрофилирования объекта.