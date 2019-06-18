Изъяли более 40 тонн незаконного спирта

В ходе отработки оперативной информации сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (ОЭБ и ПК) Крымского линейного управления МВД России на транспорте, совместно с Федеральной службой войск нацгвардии, Южного следственного управления на транспорте СК РФ и УТ МВД России по СКФО пресекли канал поставки спиртосодержащей продукции в Крым.

В марте крымские оперативники получили информацию от своих коллег из СКФО о поставке крупной партии спирта на полуостров. В 20 футовом контейнере по железной дороге на станцию «Симферополь-грузовой» прибыло 4264 пятилитровых емкости с этикетками «Гомеопатическое лекарственное средство, настойка прополиса гомеопатическая, спирт этиловый 90%».

Общий объем изъятого превысил 21 тонну. Экспертиза показала, что в пятилитровых бутылках спирт без прополиса.

После задержания такой крупной партии нелегального спирта, к расследованию подключились следователи по особо важным делам Южного следственного управления на транспорте СК РФ. При силовой поддержке ОМОНа оперативники нагрянули в аптечный пункт в селе Фонтанное. Ассортимент аптеки поразил силовиков: большинство препаратов имелись на стеллажах практически в одном экземпляре. В техническом помещении были найдены 3119 бутылей, аналогичных тем, что прибыли по железной дороге. На идентичных по дизайну этикетках значилось — «Лекарственное средство, медицинский антисептический раствор», с содержанием спирта 90%. Отдельной партией на паллете в упаковках стояли 840 емкостей по 0,33 литра со спиртом.

Кроме того, на складе были обнаружены 20,67 тысячи флаконов спиртосодержащих жидкостей: боярышник, вита-септ, настойка пустырника, календулы, валерьяны, миновазин, прополис, муравьиный спирт и корвалол. Сопроводительных документов на продукцию не было.

В итоге из незаконного оборота лекарственных средств изъято почти 40 тонн незаконной спиртосодержащей продукции, огромная доля которой, а именно «настойка прополиса гомеопатическая» и «медицинский антисептический раствор» не значится в госреестре у производителя из Владикавказа.

Следователями по особо важным делам Южного следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238.1 УК РФ «Производство, сбыт или ввоз на территорию Российской Федерации фальсифицированных лекарственных средств или медицинских изделий совершенные в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет, либо штрафные санкции до двух миллионов рублей.

На данный момент расследование продолжается, сообщили в Крымском линейном управлении МВД на транспорте.