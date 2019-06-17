В празднованиях Дня России и Дня города приняли участие 80 тысяч человек

В праздничных мероприятиях, посвященных Дню России и Дню города, приняли участие примерно 80 тысяч человек. Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 17 июня сообщил замгубернатора города Иван Кусов.

— Мероприятия прошли очень успешно, 8, 12, 14 и 15 июня на пл.Нахимова, один за другим проходили культтурно-массовые мероприятия. Суммарно мы оцениваем, что за эти дни участие в мероприятиях на площади приняли около 80 тысяч человек. Происшествий не было, все довольны, уходили со счастливыми глазами, — сказал И.Кусов.