В правительстве жалуются на саботирование депутатами своих законодательных функций

На хроническое нежелание депутатов Законодательного собрания исполнять свои обязанности 17 июня на аппаратном совещании в правительстве города пожаловался начальник Правового управления правительства Севастополя Михаил Вавилов.

По его словам, в настоящее время на рассмотрении в заксобрании находятся двять проектов законов, внесенных губернатором или правительством города. Из них три не рассматриваются более месяца, а проект закона «О гербе и флаге Севастополя», внесенный 1 ноября 2018 года, не рассматривается уже восьмой месяц.

— Напомню, что проект закона «Об отзыве губернатора Севастополя», внесенный еще временно исполняющим обязанности губернатора 24 июля 2017 года, не рассматривался более семи месяцев, проект закона «Об установлении границ муниципальных образований» — более года. После такого длительного простоя оба эти проекта были успешно отклонены депутатами, — сообщил М.Вавилов.

Он посетовал на отсутствие установленных сроков по рассмотрению законопроектов и на наличие только месячных сроков для подготовки заключений на них. По его мнению, данная ситуация чревата тем, что субъект законодательной инициативы не может спрогнозировать сроки рассмотрения своего проекта.

По словам чиновника, единственным легальным инструментом понудить заксобрание к работе является требование губернатора о созыве внеочередного заседания.

Замгубернатора Севастополя Илья Пономарев назвал такой подход полным безобразием и манипуляцией правом рассмотрения законодательных актов в сроки, существенно ограничивающие права субъекта законодательной инициативы, после чего распорядился подготовить необходимые документы для рассмотрения перечисленных законодательных проектов на внеочередном пленарном заседании заксобрания.