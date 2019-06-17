Трава неконтролируемо горит

За неделю с 10 по 16 июня в Севастополе случилось 44 пожара. Об этом 17 июня на аппаратном совещании в правительстве города сообщил начальник Управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Департамента общественной безопасности Александр Веселков.

По его словам, два пожара имели статус техногенных, еще 40 — неконтролируемого горения. Обстановка по пожарам стабильная и находится ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 7,5%. При этом показатель количества погибших на пожарах выше: на два человека.

Наиболее крупные пожары травы зафиксированы 10 июня в поселке Полины Осипенко на площади 3 га, 15 июня в районе Камышовского шоссе на площади 1 га, 16 июня — на ул.Богданова на площади 1,5 га.