Современные корабли, авиацию и технику покажет Черноморский флот

Корабельные соединения и береговые войска Черноморского флота представят в Севастополе более 50 единиц вооружения, военной техники и авиации в ходе мероприятий Международного военно-технического форума «Армия-2019», который пройдет с 28 по 30 июня.

В частности в акватории Севастопольской бухты свои боевые возможности продемонстрируют фрегат «Адмирал Макаров», малый ракетный корабль «Вышний Волочек», вертолеты армейской авиации Ка-52 «Аллигатор» и МИ-28Н «Ночной охотник».

На кластере «Центральный» Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», будут представлены береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», бронетранспортеры БТР-82А, мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки «Монолит» и «Минерал», пусковые установки комплекса ПВО С-400, автомобили «Тайфун», бронеавтомашины «Рысь» и «Тигр», боевая техника подразделений радиоэлектронной борьбы, радиационной и химической защиты.

В ходе динамических показов свои возможности продемонстрируют танки Т-72Б3, БТР-82А, а военнослужащие подразделений морской пехоты и разведки Черноморского флота разыграют эпизод по уничтожению диверсионной группы условного противника.

При демонстрации боевых возможностей будут использованы холостые боеприпасы и средства имитации, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв.

Ранее сообщалось, что из-за форума «Армия-2019» в Севастополе будут перекрывать рейд: временное ограничение движения морского общественного транспорта будет введено 14, 18, 21, 25 и 28 июня с 9.00 до 13.00.