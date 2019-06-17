Сквер благоустроят за счет экономии

Как сообщили в пресс-службе городского правительства, сквер будет отремонтирован за счет экономии средств, возникшей в процессе проектирования других объектов.

Особое внимание при подготовке проекта благоустройства уделили вопросу озеленения: имеющиеся клумбы сохранят, а количество зеленых насаждений приумножат. Ступени, ведущие к памятнику, оденут в гранит, отремонтируют подпорные стенки, установят скамейки и урны, сделают освещение и систему полива.

Программа благоустройства в 2019 году включала 13 общественных пространств. В ближайшее время межведомственная рабочая группа определит дополнительный объект для благоустройства за счет возникшей экономии, что позволит благоустроить еще один сквер.