Скрипач Матвей Блюмин сыграет в Севастополе Шоссона и Мендельсона

Талантливый юный пианист Матвей Блюмин 18 июня в очередной раз выступит в родном Севастополе с концертной программой.

По традиции исполнителя поддержит Севастопольский симфонический оркестр под руководством художественного руководителя и главного дирижера оркестра заслуженного деятеля искусств Украины Владимира Кима.

«Севастопольская газета» не раз сообщала, что М.Блюмин — воспитанник Севастопольской музыкальной школы №1 им.Римского-Корсакова, ныне продолжающий свое обучение в Москве. В настоящее время он является солистом Московской филармонии. Молодой исполнитель — лауреат и обладатель «Гран-при» более двадцати международных конкурсов, он хорошо известен во всем музыкальном мире.

По словам юноши, он всегда рад выступать на родной сцене в Севастополе.

В программе концерта — поэма Э.Шоссона, кампанелла Н.Паганини — Ф.Крейслера, румынские танцы Б.Бартока, а также концерт для скрипки с оркестром Ф.Мендельсона.

Начало концерта в Севастопольском центре культуры и искусств в 19.00.