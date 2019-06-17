Опять ищут подрядчика для онкодиспансера

Государственное бюджетное учреждение «Дирекция капитального строительства» в очередной раз объявило тендер на выполнение строительно-монтажных работ для строительства многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера.

Заявки от участников принимают до 27 июня, а 4 июля планируется назвать победителя, сообщает RosTender.info. Корпус онкодиспансера входит в перечень объектов федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года». На стройку из федерального бюджета выделено 2,521 млрд рублей. Согласно контракту, строительство должно быть завершено не позднее 1 декабря 2022 года.

Итоги предыдущего конкурса, состоявшегося в апреле, были аннулированы. Его выиграл единственный участник — московское ООО «Сатурн», но потом отказался заключать контракт, так как не имел опыта, а имел финансовые проблемы.

Конкурс, объявленный в конце 2018 года, вообще не состоялся.

Онкологический диспансер был основан в 1947 году — это одно из первых медицинских учреждений, созданных в Севастополе после окончания Великой Отечественной войны.